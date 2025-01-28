Избил женщину и получил штраф — в Харькове судили мужчину

Судейский молоток. Иллюстративное фото: http://kdka.org.ua

В Харькове возник конфликт между мужчиной и женщиной, в результате которого началась драка. За это суд оштрафовал нападавшего.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В приговоре говорится, что 9 января 2025 года между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт, во время которого он ударил потерпевшую кулаком в глаз. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина получила синяк в области нижнего века правого глаза, а это относится к легким телесным повреждениям.

Приговор суда

Дзержинский районный суд Харькова признал мужчину виновным в нанесении легких телесных повреждений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, недавно в Киеве судили мужчину за насилие над женой. Он получил минимальное наказание.

А в Харькове юноша совершил насилие над женщиной. Он изнасиловал потерпевшую, применив при этом физическую силу.