Побив жінку та отримав штраф — у Харкові судили чоловіка

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: http://kdka.org.ua

У Харкові виник конфлікт між чоловіком та жінкою, через який почалася бійка. За це суд оштрафував нападника.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У вироку йдеться, що 9 січня 2025 року між чоловіком та жінкою виник словесний конфлікт, під час якого він вдарив потерпілу кулаком в око. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, жінка отримала синець у ділянці нижньої повіки правого ока, а це відноситься до легких тілесних ушкоджень.

Вирок суду

Дзержинський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, нещодавно у Києві судили чоловіка за насильство над дружиною. Він отримав мінімальне покарання.

А в Харкові юнак вчинив насильство над жінкою. Він зґвалтував потерпілу, застосувавши при цьому фізичну силу.