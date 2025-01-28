Побив жінку та отримав штраф — у Харкові судили чоловіка

У Харкові чоловік побив жінку — суд покарав його штрафом
У Харкові виник конфлікт між чоловіком та жінкою, через який почалася бійка. За це суд оштрафував нападника.
Про це йдеться у вироку суду.
Деталі справи
У вироку йдеться, що 9 січня 2025 року між чоловіком та жінкою виник словесний конфлікт, під час якого він вдарив потерпілу кулаком в око. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, жінка отримала синець у ділянці нижньої повіки правого ока, а це відноситься до легких тілесних ушкоджень.
Вирок суду
Дзержинський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
Нагадаємо, нещодавно у Києві судили чоловіка за насильство над дружиною. Він отримав мінімальне покарання.
А в Харкові юнак вчинив насильство над жінкою. Він зґвалтував потерпілу, застосувавши при цьому фізичну силу.
Читайте Новини.LIVE!