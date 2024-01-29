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В Харькове мужчина продавал психотропы наркозависимым — его судили

29 января 2024 13:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове мужчина продавал психотропы наркозависимым — его судили
Суд выносит решение. Иллюстративное фото: Общественное пространство
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове судили жителя, продававшего психотропное вещество зависимым лицам. Он получил семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Так, харьковчанин приобрел упаковку с психотропным веществом PVP, которое в дальнейшем расфасовал по маленьким сверткам и продавал наркозависимым лицам — с покупателями встречался лично, получая наличные деньги за товар.

Во время очередной встречи с покупателем в сентябре 2023 года его задержали правоохранители.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства обвиняемого, были обнаружены и изъяты свертки и пакеты из PVP, специальное оборудование, а также гранату РГД-5 с запалом", — говорится в сообщении.

Во время суда мужчина признал свою вину в сбыте запрещенных веществ и рассказал, что гранату он приобрел "на базаре".

Его признали виновным и назначили семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что в Киеве правоохранители прекратили деятельность наркогруппировки, члены которой производили и распространяли психотропные вещества. В настоящее время обвинительный акт по ним направили в суд.

Кроме того, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.

суд
наркотики
наркоторговля
Харьковская область
прокуратура

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