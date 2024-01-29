Під час окупації Балаклії поширювала ІПСО — правоохоронці оголосили підозру медійниці

Місто Балаклія. Фото: graty.me

Під час окупації Балаклії у Харківській області "медійниця" поширювала російську ІПСО. Їй повідомили про підозру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Під час окупації Харківщини поширювала пропаганду

За даними слідства, жінка добровільно та свідомо співпрацювала з ворогом — у червні 2022 року вона обійняла посаду "заведующей сектором внутренней политики ВГА Изюмского района".

"Її основна задача полягала в організації поширення російської пропаганди на захоплених територіях Харківщини", — йдеться у повідомленні.

Колаборантка з Балаклії. Фото: Харківська обласна прокуратура

Так, першочергово вона контролювала роботу проросійського Телеграм-каналу "Балаклейский ТелеграфЪ" та готувала публікації з кремлівськими наративами для поширення пропаганди серед українських громадян.

Правоохоронці заочно повідомили їй про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Відомо, що наразі жінка переховується на території РФ, її планують оголосити в розшук.

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що в Україні судили російських інформаторів, які коригували обстріли електропідстанцій у Харкові та Слов'янську. За діяльність на користь ворога вони отримали 8 та 10 років ув'язнення.

Також ми писали, що правоохоронці затримали харків'янина, який коригував російські обстріли по Харкову. Також він займався підготовкою кібератак на українські урядові сайти.