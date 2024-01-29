У Харкові чоловік продавав психотропи наркозалежним — його судили

Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: Громадський простір

У Харкові судили мешканця, який продавав психотропну речовину залежним особам. Він отримав 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Так, харків’янин придбав пакунок із психотропною речовиною PVP, яку надалі розфасував по маленьких згортках і продавав наркозалежним особам — з покупцями зустрічався особисто, отримуючи готівку за товар.

Під час чергової зустрічі з покупцем у вересні 2023 року його затримали правоохоронці.

"Під час обшуку, проведеного за місцем мешкання обвинуваченого, було виявлено і вилучено згортки і пакунки з PVP, спеціальне обладнання, а також гранату РГД–5 із запалом", — йдеться у повідомленні.

Під час суду чоловік визнав свою провину в збуті заборонених речовин і розповів, що гранату він придбав "на базарі".

Його визнали винним та призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання, члени якого виготовляли та розповсюджували психотропні речовини. Наразі обвинувальний акт щодо них скерували до суду.

Крім того, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель.