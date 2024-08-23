Харьковчанин дома поднял руку на жену — детали от полиции

Полицейский принимает заявление от потерпевшей. Источник: Национальная полиция

В Харькове полиция привлекла к ответственности мужчину за совершенное домашнее насилие над женщиной. Он обидел свою жену и нецензурно бранился на нее.

Об этом заявили в пресс-службе полиции Харьковской области в пятницу, 23 августа.

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Как стало известно, в четверг, 22 августа, полицейские получили сообщение о том, что в квартире по улице Архитекторов мужчина ведет себя агрессивно, нецензурно ругается и оскорбляет свою 21-летнюю жену.

Правоохранители привлекли обидчика к административной ответственности, ему грозит штраф или исправительные работы.

Скриншот заявления полиции Харьковской полиции

Домашнее насилие в Украине и Харькове

Заметим, что согласно данным Опендатабота, в этом году количество случаев домашнего насилия в Украине выросло на 36%.

Источник: Опендатабот

С начала этого года полицейские открыли 1521 производства о домашнем насилии, тогда как в прошлом году их количество составило 1121.