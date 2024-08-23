Обстрел Казачьей Лопани на Харьковщине 21 августа - стало известно об одной погибшей

Здание сельсовета, которое обстреляли россияне. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики в среду, 21 августа, атаковали поселок Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области. Сегодня спасатели извлекли из-под завалов здания сельского совета тело женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 23 августа.

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"К сожалению, в результате российских ударов по Казачьей Лопани погибла женщина 1981 года рождения. Спасатели из-под завалов изъяли тело", — говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что под завалами может находиться еще один человек. Спасательная операция продолжается.

Скриншот поста Синегубова

По словам начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, в этот день в здании поселкового совета планировали выдачу гуманитарной помощи, которую отменили.

"Планировали перевести администрацию на неделю на работу онлайн, чтобы подождать. И вот то, что люди не пришли, спасло от большого количества погибших. Если бы люди собрались — обычно это более 100 человек, могли бы быть очень серьезные последствия", — сказал он в эфире телемарафона.