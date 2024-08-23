Обстрел Казачьей Лопани на Харьковщине 21 августа - стало известно об одной погибшей

В Казачьей Лопани продолжается разбор завалов — спасатели достали погибшую
Российские захватчики в среду, 21 августа, атаковали поселок Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области. Сегодня спасатели извлекли из-под завалов здания сельского совета тело женщины.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 23 августа.
Атака на Казачью Лопань 21 августа
"К сожалению, в результате российских ударов по Казачьей Лопани погибла женщина 1981 года рождения. Спасатели из-под завалов изъяли тело", — говорится в сообщении.
Синегубов отметил, что под завалами может находиться еще один человек. Спасательная операция продолжается.
По словам начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, в этот день в здании поселкового совета планировали выдачу гуманитарной помощи, которую отменили.
"Планировали перевести администрацию на неделю на работу онлайн, чтобы подождать. И вот то, что люди не пришли, спасло от большого количества погибших. Если бы люди собрались — обычно это более 100 человек, могли бы быть очень серьезные последствия", — сказал он в эфире телемарафона.
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