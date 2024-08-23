Харків'янин вдома підняв руку на жінку — деталі від поліції

Поліцейський приймає заяву від потерпілої. Джерело: Національна поліція

У Харкові поліція притягнула до відповідальності чоловіка за вчинене домашнє насильство над жінкою. Він образив свою дружину та нецензурно лаявся на неї.

Про це заявили у пресслужбі поліції Харківської області у п'ятницю, 23 серпня.

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Як стало відомо, у четвер, 22 серпня поліцейські отримали повідомлення про те, що у квартирі по вулиці Архітекторів чоловік поводить себе агресивно, нецензурно лається та ображає свою 21-річну дружину.

Правоохоронці притягнули кривдника до адміністративної відповідальності, йому загрожує штраф або виправні роботи.

Скриншот заяви поліції Харківської поліції

Домашнє насильство в Україні та Харкові

Зауважимо, що згідно з даними Опендатаботу, цьогоріч кількість випадків домашнього насильства в Україні зросла на 36%.

Джерело: Опендатабот

З початку цього року поліцейські відкрили 1 521 провадження про домашнє насилля, тоді як торік їхня кількість склала 1121.