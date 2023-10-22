В Харькове мужчина в военной форме пытался ограбить магазин
В субботу, 21 октября, в одном из магазинов Харькова неизвестный мужчина в военной форме завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями, угрожая продавцу оружием. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Детали об инциденте в Харькове
Известно, что инцидент произошел около 12.40 в Новобаварском районе Харькова.
Там, в одном из магазинов, неизвестный мужчина в военной форме, угрожая продавцу оружием, завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями.
Кем оказался злоумышленник
Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний мужчина, уже ранее судимый. В августе этого года нападающего только освободили с места лишения свободы
Отмечается, что никакого отношения к военной службе мужчина не имеет.
Ему сообщили о подозрении в совершении преступления.
Напомним, столичные правоохранители начали уголовное производство по поводу надругательства над могилой украинского военного Андрея Пильщикова. Полиция проводит следственные действия.
Добавим, ранее с могилы летчика неизвестные впервые украли боевые шевроны. Их в знак уважения и благодарности оставили его боевые собратья. Девушка погибшего воина Мелания Подоляк потребовала их вернуть.
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