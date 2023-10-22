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В Харькове мужчина в военной форме пытался ограбить магазин

22 октября 2023 13:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове мужчина в военной форме пытался ограбить магазин
В полиции задержали мужчину. Фото: Национальная полиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 21 октября, в одном из магазинов Харькова неизвестный мужчина в военной форме завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями, угрожая продавцу оружием. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Детали об инциденте в Харькове

Известно, что инцидент произошел около 12.40 в Новобаварском районе Харькова.

Там, в одном из магазинов, неизвестный мужчина в военной форме, угрожая продавцу оружием, завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями.

Кем оказался злоумышленник

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний мужчина, уже ранее судимый. В августе этого года нападающего только освободили с места лишения свободы

Отмечается, что никакого отношения к военной службе мужчина не имеет.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

воровство в Харькове
Правоохранители задержали мужчину. Фото: Национальная полиция

Напомним, столичные правоохранители начали уголовное производство по поводу надругательства над могилой украинского военного Андрея Пильщикова. Полиция проводит следственные действия.

Добавим, ранее с могилы летчика неизвестные впервые украли боевые шевроны. Их в знак уважения и благодарности оставили его боевые собратья. Девушка погибшего воина Мелания Подоляк потребовала их вернуть.

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