В Харькове мужчина в военной форме пытался ограбить магазин

В полиции задержали мужчину. Фото: Национальная полиция

В субботу, 21 октября, в одном из магазинов Харькова неизвестный мужчина в военной форме завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями, угрожая продавцу оружием. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Известно, что инцидент произошел около 12.40 в Новобаварском районе Харькова.

Там, в одном из магазинов, неизвестный мужчина в военной форме, угрожая продавцу оружием, завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями.

Кем оказался злоумышленник

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний мужчина, уже ранее судимый. В августе этого года нападающего только освободили с места лишения свободы

Отмечается, что никакого отношения к военной службе мужчина не имеет.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители задержали мужчину. Фото: Национальная полиция

Напомним, столичные правоохранители начали уголовное производство по поводу надругательства над могилой украинского военного Андрея Пильщикова. Полиция проводит следственные действия.

Добавим, ранее с могилы летчика неизвестные впервые украли боевые шевроны. Их в знак уважения и благодарности оставили его боевые собратья. Девушка погибшего воина Мелания Подоляк потребовала их вернуть.