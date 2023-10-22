У Харкові чоловік у військовій формі погрожував зброєю та намагався пограбувати магазин

У поліції затримали чоловіка. Фото: Національна поліція

У суботу, 21 жовтня, в одному з магазинів Харкова невідомий чоловік у військовій формі заволодів грошима з каси та ювелірними прикрасами, погрожуючи продавцю зброєю. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Відомо, що інцидент стався близько 12:40 у Новобаварському районі Харкова.

Там, в одному з магазинів, невідомий чоловік у військовій формі, погрожуючи продавцю зброєю, заволодів грошима з каси та ювелірними прикрасами.

Ким виявився зловмисник

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний чоловік, який вже раніше був судимий. У серпні цього року нападника лише звільнили з місця позбавлення волію

Зазначається, що жодного відношення до військової служби чоловік не має.

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Правоохоронці затримали чоловіка. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо наруги над могилою українського військового Андрія Пільщикова. Наразі поліція проводить слідчі дії.

Додамо, раніше з могили льотчика невідомі вперше поцупили бойові шеврони. Їх на знак поваги та вдячності залишили його бойові побратими. Дівчина загиблого воїна Меланія Подоляк вимагала їх повернути.