У Харкові чоловік у військовій формі погрожував зброєю та намагався пограбувати магазин
У суботу, 21 жовтня, в одному з магазинів Харкова невідомий чоловік у військовій формі заволодів грошима з каси та ювелірними прикрасами, погрожуючи продавцю зброєю. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Деталі про інцидент в Харкові
Відомо, що інцидент стався близько 12:40 у Новобаварському районі Харкова.
Там, в одному з магазинів, невідомий чоловік у військовій формі, погрожуючи продавцю зброєю, заволодів грошима з каси та ювелірними прикрасами.
Ким виявився зловмисник
Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний чоловік, який вже раніше був судимий. У серпні цього року нападника лише звільнили з місця позбавлення волію
Зазначається, що жодного відношення до військової служби чоловік не має.
Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Нагадаємо, столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо наруги над могилою українського військового Андрія Пільщикова. Наразі поліція проводить слідчі дії.
Додамо, раніше з могили льотчика невідомі вперше поцупили бойові шеврони. Їх на знак поваги та вдячності залишили його бойові побратими. Дівчина загиблого воїна Меланія Подоляк вимагала їх повернути.
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