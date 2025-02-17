В Харькове судили мужчину, который после ВВК отказался от призыва

Судья. Иллюстративное фото: Совет адвокатов Киевщины

В Харькове судили военнообязанного, который после получения "боевой" повестки для прибытия в сборный пункт ТЦК и СП не выполнил требование. Его признали виновным в уклонении от мобилизации во время военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Детали дела

В ноябре 2023 года мужчина получил повестку для прибытия в Киевский районный ТЦК и СП в Харькове. Там он прошел ВВК, где его признали годным к службе, и получил повестку для отправки в воинскую часть.

Однако житель города не выполнил требование и написал заявление об отказе от призыва на военную службу по мобилизации. Свое решение он объяснил тем, что работает и не хочет бросать работу.

Решение суда

Во время заседания обвиняемый не признал свою вину. Поэтому суд признал 54-летнего мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харькове произошел конфликт между соседями одного из домов, в результате чего они подрались. Суд определил виновного и назначил наказание.

Также на Полтавщине судили военнообязанного, который не явился в ТЦК, потому что ухаживал за больным братом. Он получил три года лишения свободы.