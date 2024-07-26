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В Харькове мужчина убил продавщицу из-за поврежденных гривней — каким был приговор суда

26 июля 2024 18:08
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Суд вынес приговор злоумышленнику, который в Харькове убил продавщицу из-за поврежденных гривней
Судебное заседание. Иллюстративное фото: vsim.ua
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В Харькове мужчина убил продавщицу, потому что женщина якобы отказалась принимать поврежденные купюры. Червонозаводской районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде заключения под стражу сроком 14 лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным суда, трагедия произошла в апреле 2018 года в первой половине дня. Подозреваемый в магазине "Продукты" в Харькове разбил бутылку и жестоко порезал продавщицу. После этого он оттащил еще живую женщину в подсобное помещение и закрыл вход в магазин стулом, чтобы пострадавшую не нашли.

Когда люди обнаружили тяжело раненую женщину, ее госпитализировали, однако потерпевшая скончалась в больнице.

Преступник на суде частично признал вину. Он заявил, что мол не собирался убивать женщину, а хотел только ее напугать. По его словам, причиной расправы стало то, что продавец отказалась принимать поврежденную купюру.

Муж после убийства поспешил на электричку, однако впоследствии его задержала полиция. Свою жертву подсудимый обвинял в том, что она вела себя вызывающе и агрессивно. Однако на суде свидетели сообщили, что женщина всегда была приветлива. Муж усопшей добавил, что его жена никогда не была агрессивной, однако умела за себя постоять.

Решение суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным за умышленное убийство и приговорил к 14 годам лишения свободы. Также он должен заплатить семье жертвы миллион гривен моральной компенсации.

Напомним, в Тернополе в одной из гостиниц произошла стрельба, в результате чего погиб пограничник. По неофициальной информации, огонь открыл майор одной из воинских частей.

Также на контрольном посту в Закарпатской области 61-летний водитель ранил ножом пограничника. Злоумышленник был задержан.

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