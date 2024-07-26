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У Харкові чоловік вбив продавчиню через пошкоджені гривні — яким був вирок суду

26 липня 2024 18:08
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Суд виніс вирок зловмиснику, який у Харкові вбив продавчиню через пошкоджені гривні
Судове засідання. Ілюстративне фото: vsim.ua
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У Харкові чоловік вбив продавчиню, бо жінка нібито відмовилась приймати пошкоджені купюри. Червонозаводський районний суд призначив зловмиснику покарання у вигляді тримання під вартою строком 14 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

 За даними суду, трагедія сталась у квітні 2018 року у першій половині дня. Підозрюваний у магазині "Продукти" в Харкові розбив пляшку та нею жорстоко порізав продавчиню. Після цього він відтягнув ще живу жінку до підсобного приміщення та закрив вхід до магазину стільцем, щоб потерпілу не знайшли.

Коли люди виявили тяжко поранену жінку, її госпіталізували, проте потерпіла померла у лікарні. 

Злочинець на суді лише частково визнав провину. Він заявив, що мовляв не мав наміру вбивати жінку, а хотів лише її налякати. За його словами, причиною розправи стало те, що продавчиня відмовилась приймати пошкоджену купюру.

Чоловік після вбивства поспішив на електричку, проте згодом його затримала поліція. Свою жертву підсудний звинувачував у тому, що вона поводилась зухвало та агресивно. Проте на суді свідки повідомили, що жінка була завжди привітною. Чоловік покійної додав, що його дружина ніколи не була агресивною, проте вміла за себе постояти. 

Рішення суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за умисне вбивство та засудив до 14 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити родині жертви мільйон гривень моральної компенсації. 

Нагадаємо, у Тернополі в одному з готелів сталася стрілянина, в результаті чого загинув прикордонник. За неофіційною інформацією, вогонь відкрив майор однієї з військових частин. 

Також на контрольному посту у Закарпатській області 61-річний водій поранив ножем прикордонника. Зловмисника було затримано.

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