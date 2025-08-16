Видео
Главная Харьков В Харькове мужчина ударил полицейскую в лицо — как его наказали

В Харькове мужчина ударил полицейскую в лицо — как его наказали

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 03:32
Суд Харькова признал виновным бойца ВСУ, который ударил в лицо полицейскую
Полицейская машина патрульной службы. Иллюстративное фото: Нацполиция

Харьковский суд рассмотрел дело бойца ВСУ, ранее судимого, который ударил в лицо полицейскую во время конфликта в автобусе. Он не хотел покидать транспорт и начал ругаться и драться.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, на одной из конечных остановок общественного транспорта в Харькове патрульные увидели военнослужащего, который находился в автобусе. Они попросили его выйти, но мужчина отказался.

"На просьбу выйти из автобуса, мужчина начал вести себя агрессивно и начал угрожать причинить насилие в отношении сотрудника полиции путем нанесения телесных повреждений. Затем он нанес удар в область лица инспектора, в результате чего последняя получила повреждения, относящиеся к легкой степени тяжести", — говорится в приговоре суда.

Решение суда

Суд признал его виновным в угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее мы информировали, что в Харькове мужчина навеселе обругал полицейских, а затем ударил одного из них. За это он получил наказание от суда.

Также мы писали, что отец и сын из Прикарпатья напали на работника ТЦК. Они брызнули в глаза военному слезоточивым газом и бросили в него угловую шлифовальную машинку.

драка суд ВСУ Харьков Нацполиция судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
