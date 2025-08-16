Суд Харкова визнав винним бійця ЗСУ, який вдарив в обличчя поліцейську

Поліцейська машина патрульної служби. Ілюстративне фото: Нацполіція

Харківський суд розглянув справу бійця ЗСУ, раніше судимого, який вдарив в обличчя поліціянтку під час конфлікту в автобусі. Він не хотів покидати транспорт та почав лаятись та битись.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

За даними слідства, на одній з кінцевих зупинок громадського транспорту в Харкові патрульні побачили військовослужбовця, який перебував в автобусі. Вони попросили його вийти, але чоловік відмовився.

"На прохання вийти з автобуса, чоловік почав поводити себе агресивно та почав погрожувати спричинити насильство відносно працівника поліції шляхом нанесення тілесних ушкоджень. Потім він завдав удар в область обличчя інспектора, в результаті чого остання отримала ушкодження, що належать до легкого ступеня тяжкості", — йдеться у вироку суду.

Рішення суду

Суд визнав його винним у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми інформували, що у Харкові чоловік напідпитку облаяв поліціянтів, а потім вдарив одного з них. За це він отримав покарання від суду.

Також ми писали, що батько і син із Прикарпаття напали на працівника ТЦК. Вони бризнули у вічі військовому сльозогінним газом і кинули у нього кутову шліфувальну машинку.