Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові чоловік вдарив поліціянтку в обличчя — як його покарали

У Харкові чоловік вдарив поліціянтку в обличчя — як його покарали

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 03:32
Суд Харкова визнав винним бійця ЗСУ, який вдарив в обличчя поліцейську
Поліцейська машина патрульної служби. Ілюстративне фото: Нацполіція

Харківський суд розглянув справу бійця ЗСУ, раніше судимого, який вдарив в обличчя поліціянтку під час конфлікту в автобусі. Він не хотів покидати транспорт та почав лаятись та битись.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, на одній з кінцевих зупинок громадського транспорту в Харкові патрульні побачили військовослужбовця, який перебував в автобусі. Вони попросили його вийти, але чоловік відмовився.

"На прохання вийти з автобуса, чоловік почав поводити себе агресивно та почав погрожувати спричинити насильство відносно працівника поліції шляхом нанесення тілесних ушкоджень. Потім він завдав удар в область обличчя інспектора, в результаті чого остання отримала ушкодження, що належать до легкого ступеня тяжкості", — йдеться у вироку суду.

Рішення суду

Суд визнав його винним у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми інформували, що у Харкові чоловік напідпитку облаяв поліціянтів, а потім вдарив одного з них. За це він отримав покарання від суду.

Також ми писали, що батько і син із Прикарпаття напали на працівника ТЦК. Вони бризнули у вічі військовому сльозогінним газом і кинули у нього кутову шліфувальну машинку.

бійка суд ЗСУ Харків Нацполіція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації