В Харькове мужчина выдавал себя за женщину, чтобы замаскироваться от ТЦК на рынке
В Харькове заметили мужчину одетого в женскую одежду. Вероятно, он маскировался от работников ТЦК.
Об этом сообщают многочисленные Telegram-каналы.
Мужчина в женской одежде маскировался от ТЦК
На территории рынка Барабашово, одного из крупнейших рынков в Харькове, появился мужчина в женской одежде. Скорее всего, он пытался избежать внимания работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
На опубликованном видео видно, что мужчина, одетый в женский плащ и сапоги на каблуках, просматривает товары на одной из торговых точек. Ситуация изменилась, когда его начали звать, и мужчина заметил, что его снимают на камеру. Он быстро покинул место происшествия, не давая никаких комментариев.
Напомним, что в Харькове уклоняющегося от мобилизации приговорили к 3 годам.
Ранее мы писали, что в Харькове представители ТЦК силой извлекали мужчин из общественного транспорта.
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