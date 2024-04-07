В Харькове мужчина выдавал себя за женщину, чтобы замаскироваться от ТЦК на рынке

Рынок Барабашово. Фото: facebook.com/barabashovo

В Харькове заметили мужчину одетого в женскую одежду. Вероятно, он маскировался от работников ТЦК.

Об этом сообщают многочисленные Telegram-каналы.

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Мужчина в женской одежде маскировался от ТЦК

На территории рынка Барабашово, одного из крупнейших рынков в Харькове, появился мужчина в женской одежде. Скорее всего, он пытался избежать внимания работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Человек, выдававший себя за женщину. Фото: скриншот

На опубликованном видео видно, что мужчина, одетый в женский плащ и сапоги на каблуках, просматривает товары на одной из торговых точек. Ситуация изменилась, когда его начали звать, и мужчина заметил, что его снимают на камеру. Он быстро покинул место происшествия, не давая никаких комментариев.

Напомним, что в Харькове уклоняющегося от мобилизации приговорили к 3 годам.

Ранее мы писали, что в Харькове представители ТЦК силой извлекали мужчин из общественного транспорта.