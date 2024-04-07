У Харкові чоловік вдавав з себе жінку, щоб замаскуватися від ТЦК на ринку
У Харкові помітили чоловіка одягнутого в жіноче вбрання. Ймовірно, він маскувався від працівників ТЦК.
Про це повідомляють численні Telegram-канали.
Чоловік у жіночому вбранні маскувався від ТЦК
На території ринку Барабашово, одного з найбільших ринків у Харкові, з'явився чоловік в жіночому вбранні. Скоріш за все він намагався уникнути уваги працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
На опублікованому відео видно, що чоловік, одягнений у жіночий плащ та чоботи на підборах, переглядає товари на одній з торгових точок. Ситуація змінилася, коли його почали кликати, і чоловік помітив, що його знімають на камеру. Він швидко залишив місце події, не даючи жодних коментарів.
Нагадаємо, що в Харкові ухилянта від мобілізації засудили до 3 років.
Раніше ми писали, що у Харкові представники ТЦК силою витягали чоловіків з громадського транспорту.
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