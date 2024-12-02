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В Харькове мужчина украл кабель на 74 тыс. грн — его судили

2 декабря 2024 13:41
Виктория Козырь - редактор
В Харькове судили мужчину, который украл кабель на 74 тыс. грн — что решил суд
Кабель. Иллюстративное фото: depositphotos
Виктория Козырь - редактор

В Харькове судили мужчину, который полтора месяца воровал кабель возле дома. Он нанес ущерб предприятию более чем на 74 тысячи гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Харькове мужчина рядом с домом регулярно в течение полутора месяцев воровал силовые кабели, которые предназначены для электротехнического обеспечения АДЦ Харьков и проходят под землей.

Это преступление он совершал через день, начиная с 16 июня по 29 августа. Всего было зафиксировано 35 случаев кражи кабеля, однако в последний раз злоумышленника задержала полиция.

Общая стоимость причиненного материального ущерба в результате его действий составляет 64 955 гривен.

Решение суда

По состоянию на 1 января 2023 размер прожиточного минимума составлял 2684 гривен, поэтому суд решил, что все эпизоды не превышали двух необлагаемым налогом минимумов доходов граждан, а потому уголовное производство подлежит закрытию. Причиной этого стала утрата силы, которым устанавливалась криминальная противоправность за эти действия.

В то же время суд обязал обвиняемого возместить причиненный ущерб предприятию в размере 74 392 гривен. А судебные издержки в размере более 13 тысяч гривен — отнести за счет государства.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой. Он нашел ее на улице.

Также мы писали, что в Харьковской области отец двоих детей почти пять лет не платил алименты. Он должен 250 тысяч гривен.

Харьков судебные решения

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