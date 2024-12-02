В Харькове судили мужчину, который украл кабель на 74 тыс. грн — что решил суд

В Харькове мужчина украл кабель на 74 тыс. грн — его судили
В Харькове судили мужчину, который полтора месяца воровал кабель возле дома. Он нанес ущерб предприятию более чем на 74 тысячи гривен.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В Харькове мужчина рядом с домом регулярно в течение полутора месяцев воровал силовые кабели, которые предназначены для электротехнического обеспечения АДЦ Харьков и проходят под землей.
Это преступление он совершал через день, начиная с 16 июня по 29 августа. Всего было зафиксировано 35 случаев кражи кабеля, однако в последний раз злоумышленника задержала полиция.
Общая стоимость причиненного материального ущерба в результате его действий составляет 64 955 гривен.
Решение суда
По состоянию на 1 января 2023 размер прожиточного минимума составлял 2684 гривен, поэтому суд решил, что все эпизоды не превышали двух необлагаемым налогом минимумов доходов граждан, а потому уголовное производство подлежит закрытию. Причиной этого стала утрата силы, которым устанавливалась криминальная противоправность за эти действия.
В то же время суд обязал обвиняемого возместить причиненный ущерб предприятию в размере 74 392 гривен. А судебные издержки в размере более 13 тысяч гривен — отнести за счет государства.
Напомним, в Киеве судили мужчину, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой. Он нашел ее на улице.
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