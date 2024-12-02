У Харкові судили чоловіка, який вкрав кабелю на 74 тис. грн — що вирішив суд

Кабель. Ілюстративне фото: depositphotos

У Харкові судили чоловіка, який півтора місяці крав кабель біля будинку. Він завдав збитків підприємству на понад 74 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Харкові чоловік поряд з будинком регулярно протягом півтора місяці крав силові кабелі, які призначені для електротехнічного забезпечення АДЦ Харків й проходять під землею.

Цей злочин він здійснював через день, починаючи з 16 червня та до 29 серпня. Загалом було зафіксовано 35 випадків крадіжки кабелю, однак під час останнього разу зловмисника затримала поліція.

Загальна вартість завданої матеріальної шкоди внаслідок його дій становить 64 955 гривень.

Рішення суду

Станом на 1 січня 2023 року розмір прожиткового мінімуму становив 2684 гривень, тому суд вирішив, що всі епізоди не перевищували двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю. Причиною цього стало втрата чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність за ці дії.

Водночас суд зобов'язав обвинуваченого відшкодувати заподіяну шкоду підприємству в розмірі 74 392 гривень. А судові витрати у розмірі понад 13 тисяч гривень — віднести коштом держави.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який розплачувався в магазинах чужою банківською карткою. Він знайшов її на вулиці.

Також ми писали, що у Харківській області батько двох дітей майже п'ять років не платив аліменти. Він заборгував 250 тисяч гривень.