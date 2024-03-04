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В Харькове мужчина собирал донаты на ВСУ, а затем тратил деньги в онлайн-казино

4 марта 2024 20:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове мужчина собирал донаты на ВСУ, а затем тратил деньги в онлайн-казино
Человек играет в казино. Иллюстративное фото: pai
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харькове разоблачили мошенника, который объявлял сборы в соцсетях на нужды украинских военных, а затем тратил донаты на онлайн-казино. Мужчину будут судить по факту мошенничества.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 4 марта.

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Правоохранители установили, что 39-летний харьковчанин в 2022 году под видом волонтера регулярно объявлял в соцсетях сбор средств на нужды ВСУ. Как выяснилось, мошенник собирал донаты на дрон, бронежилеты, рации, каски, генератор, аккумуляторы и т.д. При этом его сборы всегда сопровождалось громкими названиями, в частности "для бойцов, стоящих под Харьковом", "для военных, защищающих Бахмут".

Разоблаченный на мошенничестве харьковчанин
Разоблаченный на мошенничестве харьковчанин. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Полученные от благотворителей денежные средства злоумышленник не перечислял на нужды украинской армии, а присваивал. Установлено, что деньги он тратил на игры в онлайн-казино", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина обманул 20 граждан. Он незаконно завладел около 150 тыс. грн.

Обвинительный акт по факту мошенничества в отношении злоумышленника направлен в суд. Наказание будет избирать Жовтневый районный суд Харькова.

Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили заключенного Житомирского исправительного учреждения, который выманивал деньги у родственников украинских военнопленных. Вместе с преступником работали его мать и гражданская жена.

Также мы писали о том, что в Харькове СБУ задержала вражеского агента, которая наводила ракеты на город и ждала оккупации Украины. Предательнице грозит пожизненное заключение.

война
суд
ВСУ
Харьков
деньги
Украина
мошенничество
прокуратура

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