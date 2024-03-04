В Харькове мужчина собирал донаты на ВСУ, а затем тратил деньги в онлайн-казино
В Харькове разоблачили мошенника, который объявлял сборы в соцсетях на нужды украинских военных, а затем тратил донаты на онлайн-казино. Мужчину будут судить по факту мошенничества.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 4 марта.
В Харькове разоблачили мошенника, который собирал деньги на ВСУ под видом волонтера
Правоохранители установили, что 39-летний харьковчанин в 2022 году под видом волонтера регулярно объявлял в соцсетях сбор средств на нужды ВСУ. Как выяснилось, мошенник собирал донаты на дрон, бронежилеты, рации, каски, генератор, аккумуляторы и т.д. При этом его сборы всегда сопровождалось громкими названиями, в частности "для бойцов, стоящих под Харьковом", "для военных, защищающих Бахмут".
"Полученные от благотворителей денежные средства злоумышленник не перечислял на нужды украинской армии, а присваивал. Установлено, что деньги он тратил на игры в онлайн-казино", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, мужчина обманул 20 граждан. Он незаконно завладел около 150 тыс. грн.
Обвинительный акт по факту мошенничества в отношении злоумышленника направлен в суд. Наказание будет избирать Жовтневый районный суд Харькова.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили заключенного Житомирского исправительного учреждения, который выманивал деньги у родственников украинских военнопленных. Вместе с преступником работали его мать и гражданская жена.
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