У Харкові чоловік збирав донати на ЗСУ, а потім витрачав гроші в онлайн-казино

Чоловік грає в казино. Ілюстративне фото: pai

У Харкові викрили шахрая, який оголошував збори у соцмережах на потреби українських військових, а потім витрачав донати на онлайн-казино. Чоловіка судитимуть за фактом шахрайства.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в понеділок, 4 березня.

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Правоохоронці встановили, що 39-річний харків'янин у 2022 році під виглядом волонтера регулярно оголошував у соцмережах збори коштів на потреби ЗСУ. Як з'ясувалося, шахрай збирав донати на дрон, бронежилети, рації, каски, генератор, акумулятори тощо. При цьому його збори завжди супроводжувалися гучними назвами, зокрема "для бійців, які стоять під Харковом", "для військових, які боронять Бахмут".

Викритий на шахрайстві харківʼянин. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Отримані від благодійників грошові кошти зловмисник не перераховував на потреби української армії, а привласнював. Встановлено, що гроші він витрачав на ігри в онлайн-казино", — йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, чоловік ошукав 20 громадян. Він незаконно заволодів близько 150 тис. грн.

Обвинувальний акт за фактом шахрайства щодо зловмисника направлено до суду. Покарання обиратиме Жовтневий районний суд Харкова.

Скриншот допису прокуратури

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