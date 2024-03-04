Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові чоловік збирав донати на ЗСУ, а потім витрачав гроші в онлайн-казино arrow

У Харкові чоловік збирав донати на ЗСУ, а потім витрачав гроші в онлайн-казино

4 березня 2024 20:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харкові чоловік збирав донати на ЗСУ, а потім витрачав гроші в онлайн-казино
Чоловік грає в казино. Ілюстративне фото: pai
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харкові викрили шахрая, який оголошував збори у соцмережах на потреби українських військових, а потім витрачав донати на онлайн-казино. Чоловіка судитимуть за фактом шахрайства.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в понеділок, 4 березня.

Читайте також:

У Харкові викрили шахрая, який збирав гроші на ЗСУ під виглядом волонтера

Правоохоронці встановили, що 39-річний харків'янин у 2022 році під виглядом волонтера регулярно оголошував у соцмережах збори коштів на потреби ЗСУ. Як з'ясувалося, шахрай збирав донати на дрон, бронежилети, рації, каски, генератор, акумулятори тощо. При цьому його збори завжди супроводжувалися гучними назвами, зокрема "для бійців, які стоять під Харковом", "для військових, які боронять Бахмут".

Викритий на шахрайстві харківʼянин
Викритий на шахрайстві харківʼянин. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Отримані від благодійників грошові кошти зловмисник не перераховував на потреби української армії, а привласнював. Встановлено, що гроші він витрачав на ігри в онлайн-казино", — йдеться в повідомленні. 

За даними прокуратури, чоловік ошукав 20 громадян. Він незаконно заволодів близько 150 тис. грн.

Обвинувальний акт за фактом шахрайства щодо зловмисника направлено до суду. Покарання обиратиме Жовтневий районний суд Харкова.

Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили в’язня Житомирської виправної установи, який видурював гроші у родичів українських військовополонених. Разом зі злочинцем працювали його матір та цивільна дружина

Також ми писали про те, що у Харкові СБУ затримала ворожу агентку, яка наводила ракети на місто та чекала на окупацію України. Зрадниці загрожує довічне ув’язнення.

війна
суд
ЗСУ
Харків
гроші
Україна
шахрайство
прокуратура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року