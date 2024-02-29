Наводила ракети на Харків і чекала окупації — СБУ затримала агентку Кремля

Затримання російської агентки. Фото:СБУ

Служба безпеки затримала ворожу агентку, яка наводила ракети на Харків та чекала на окупацію міста. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України у четвер, 29 лютого.

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Правоохоронці розповіли, що затримана була особливо цінною агенткою для загарбників, оскільки виконувала "контролюючу" функцію для російських спецслужб. Зокрема, жінка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали окупанти.

"Під час дорозвідки зрадниця фотографувала "потрібні" об’єкти та позначала їх на картах Google. Потім вона надсилала відповідний "звіт" через месенджер", — повідомили в СБУ.

За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його "приєднання" до складу Росії.

Як СБУ викрила ворожу агентку

"Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати та тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту", — сказали правоохоронці.

Як встановило розслідування, фігуранткою є безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця "русского мира". Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки й вона без роздумів пішла з ним на співпрацю. Жінка надіялась, що отримає "посаду" в окупаційній адміністрації РФ.

Яке покарання чекає на зрадницю

Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.

Наразі їй повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Скриншот допису СБУ в Telegram

Нагадаємо, нещодавно СБУ "на гарячому" затримала посадовицю Харківського університету, яка шпигувала на користь росіян. Їй також загрожує довічне ув’язнення.

Раніше у Харкові Служба безпеки заарештувала поплічника російських загарбників, який під час боїв за місто ремонтував російські танки. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.