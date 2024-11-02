В Харькове мужчина шпионил за ВСУ — как его наказал суд

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове мужчина собирал и распространял информацию о перемещении, движении и расположении украинских военных. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Детали дела

С мая мужчина, работающий водителем одной из сетей продуктовых магазинов, собирал информацию о местонахождении бойцов ВСУ и их технике на территории Харькова.

Чтобы избежать подозрений, мужчина "работал" по совместительству, пользуясь служебным автомобилем под предлогом выполнения своих обязанностей, тогда как на самом деле он тайно фиксировал расположение Сил обороны. Собранную информацию мужчина отправлял своему знакомому через мессенджер.

Судебное заседание. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Суда мужчина ожидал, находясь под стражей. Во время судебного разбирательства корректировщик признал свою вину", — рассказали в прокуратуре.

Что решил суд

Суд признал виновным 36-летнего мужчину по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, совершенного в условиях военного положения. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области местный житель способствовал настройке российского телевидения во время временной оккупации. Суд признал его виновным и назначил соответствующее наказание.

Ранее в Донецкой области судили женщину, которая передавала российским оккупантам информацию о позициях украинских военных.