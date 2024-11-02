Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове мужчина собирал информацию о ВСУ — что решил суд arrow

В Харькове мужчина собирал информацию о ВСУ — что решил суд

2 ноября 2024 11:10
Виктория Козырь - редактор
В Харькове мужчина шпионил за ВСУ — как его наказал суд
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Харькове мужчина собирал и распространял информацию о перемещении, движении и расположении украинских военных. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Читайте также:

Детали дела

С мая мужчина, работающий водителем одной из сетей продуктовых магазинов, собирал информацию о местонахождении бойцов ВСУ и их технике на территории Харькова.

Чтобы избежать подозрений, мужчина "работал" по совместительству, пользуясь служебным автомобилем под предлогом выполнения своих обязанностей, тогда как на самом деле он тайно фиксировал расположение Сил обороны. Собранную информацию мужчина отправлял своему знакомому через мессенджер.

null
Судебное заседание. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Суда мужчина ожидал, находясь под стражей. Во время судебного разбирательства корректировщик признал свою вину", — рассказали в прокуратуре.

Что решил суд

Суд признал виновным 36-летнего мужчину по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, совершенного в условиях военного положения. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области местный житель способствовал настройке российского телевидения во время временной оккупации. Суд признал его виновным и назначил соответствующее наказание.

Ранее в Донецкой области судили женщину, которая передавала российским оккупантам информацию о позициях украинских военных.

суд Харьков прокуратура судебные решения ВСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:39 Пешеходы могут получить штраф — за какое нарушение ПДД

12:35 В Украине изменили дату Дня ракетных войск — указ

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

12:30 В Киеве обломки БпЛА упали в Днепровском районе

12:30 Сырский обсудил с генералом США военную поддержку Украины

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

12:19 От ТЦК до окопа — новобранцев не бросают сразу на передовую

12:15 В Киеве раздались громкие взрывы

12:04 В ПС ВСУ назвали количество сбитых враждебных воздушных целей

12:01 Учителей с оккупированных территорий обучают в России

11:59 Риццоли назвал справедливым удаление в матче Динамо — Шахтер

12:39 Пешеходы могут получить штраф — за какое нарушение ПДД

12:35 В Украине изменили дату Дня ракетных войск — указ

12:30 В Киеве обломки БпЛА упали в Днепровском районе

12:30 Сырский обсудил с генералом США военную поддержку Украины

12:19 От ТЦК до окопа — новобранцев не бросают сразу на передовую

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

12:15 В Киеве раздались громкие взрывы

12:04 В ПС ВСУ назвали количество сбитых враждебных воздушных целей

12:01 Учителей с оккупированных территорий обучают в России

11:59 Риццоли назвал справедливым удаление в матче Динамо — Шахтер

11:50 Население Одесчины стремительно сокращается — какие показатели

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

24 октября 2024

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине