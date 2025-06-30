Житель Харькова бросил гранату в машину — что решил суд

Горит автомобиль. Фото иллюстративное: point.md

В Харькове пьяный мужчина бросил ручную гранату в салон автомобиля — травмировался водитель. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Новобаварский районный суд города Харькова вынес 19 июня.

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Детали дела

Инцидент произошел вечером 28 апреля 2019 года. Фигурант спрятал в кармане брюк гранату РГД-5 и вышел на улицу. Увидев автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился незнакомый ему мужчина, злоумышленник остановил легковушку и бросил в салон взрывное устройство. Пострадавший пытался уехать с места происшествия: нажал на педаль газа, но через несколько метров машина остановилась и прогремел взрыв.

Нарушитель скрылся, а водителя госпитализировали: он получил травматическую ампутацию нижней трети правой и левой голеней, рваные раны правой ноги и травматический шок. От гибели пострадавшего спасло то, что граната взорвалась на полу автомобиля.

Согласно заключению эксперта, взрывное устройство, которое обвиняемый бросил в автомобиль, является гранатой наступательного действия. Радиус распространения обломков такой взрывчатки достигает около 25 метров, а масса тротила — 110 граммов. Разрешения на приобретение опасного устройства злоумышленник не имел.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину частично. По словам мужчины, он думал, что покупает муляж гранаты или петарды. Судья этой версии не поверил, поскольку взрывчатку фигурант приобрел не на рынке или в сети магазинов, а у военнослужащих из зоны АТО. К тому же боевые и учебные гранаты отличаются по маркировке и цвету.

Адвокат утверждал, что его подзащитный повесил корпус гранаты себе на палец, а водитель сам дернул опасный предмет, но эта версия не подтвердилась.

Обвиняемого признали виновным. За незавершенное покушение на убийство, умышленное уничтожение имущества и незаконное обращение с оружием он проведет в тюрьме 15 лет.

Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одесской области боевой медик получил повестку, но вступать в ряды ВСУ не захотел. Суд назначил ему наказание в виде года испытательного срока.

Также мы сообщали, что харьковчанин выстрелил в мужчину из пневматического пистолета. Его приговорили к двум годам испытательного срока.