Житель Харкова кинув гранату в автівку — що вирішив суд

Горить автомобіль. Фото ілюстративне: point.md

У Харкові п'яний чоловік кинув ручну гранату в салон автомобіля — травмувався водій. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Новобаварський районний суд міста Харкова ухвалив 19 червня.

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Деталі справи

Інцидент стався ввечері 28 квітня 2019 року. Фігурант, сховав у кишені штанів гранату РГД-5 та вийшов на вулицю. Побачивши автомобіль Toyota Corolla, за кермом якого перебував незнайомий йому чоловік, зловмисник зупинив легковик і кинув у салон вибуховий пристрій. Потерпілий намагався поїхати з місця події: натиснув на педаль газу, але за декілька метрів автівка зупинилася та прогримів вибух.

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Порушник утік, а водія госпіталізували: він зазнав травматичної ампутації нижньої третини правої та лівої голеней, рваних ран правої ноги та травматичного шоку. Від загибелі постраждалого врятувало те, що граната вибухнула на підлозі автівки.

Згідно з висновком експерта, вибуховий пристрій, який обвинувачений кинув в автомобіль, є гранатою наступальної дії. Радіус розповсюдження уламків такої вибухівки сягає близько 25 метрів, а маса тротилу — 110 грамів. Дозволу на придбання небезпечного пристрою зловмисник не мав.

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Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину частково. За словами чоловіка, він думав, що купує муляж гранати або петарди. Суддя цій версії не повірив, оскільки вибухівку фігурант придбав не на ринку чи в мережі магазинів, а у військовослужбовців із зони АТО. До того ж бойові та навчальні гранати різняться за маркуванням і кольором.

Адвокат стверджував, що його підзахисний повіс корпус гранати собі на палець, а водій сам смикнув небезпечний предмет, але ця версія не підтвердилася.

Обвинуваченого визнали винним. За незавершений замах на вбивство, умисне знищення майна та незаконно поводження зі зброєю він проведе у в'язниці 15 років.

Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Одеській області бойовий медик отримав повістку, але долучатися до лав ЗСУ не схотів. Суд призначив йому покарання у вигляді року іспитового строку.

Також ми повідомляли, що харків'янин вистрелив у чоловіка із пневматичного пістолета. Його засудили до двох років випробувального терміну.