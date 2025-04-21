В Харькове мужчина избил знакомого — что решил суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Харькове мужчина избил своего знакомого во время словесной перепалки. Обвиняемый нанес потерпевшему пять ударов кулаками по лицу.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда города Харьков.

Реклама

Читайте также:

В Харькове мужчина избил знакомого — как его наказал суд

По данным суда, 13 марта этого года в 14:30 из-за неприязненных отношений между мужчинами возникла словесная ссора. Так, во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес пять ударов кулаками обеих рук по лицу потерпевшего — а именно в область правого и левого глаза и в область виска справа.

В результате вышеперечисленных ударов потерпевший получил телесные повреждения — синяки на лице. По степени тяжести синяки на лице вызвали незначительные преходящие последствия продолжительностью не более шести дней. И по этому признаку они относятся к легким телесным повреждениям.

Таким образом, обидчик совершил уголовное правонарушение (проступок), предусмотренное ч. 1 ст. 125 УК Украины, то есть нанесение умышленного легкого телесного повреждения.

Отмечается, что обвиняемый беспрекословно признал свою вину в совершении уголовного проступка. Мужчина дал согласие на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном производстве без проведения судебного разбирательства в судебном заседании.

Потерпевший согласился с установленными досудебным расследованием обстоятельствами, и не возразил против рассмотрения обвинительного акта в упрощенном производстве.

Итак, учитывая все вышеперечисленные факты, суд признал обидчика виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1ст. 125 УК Украины, и назначил ему наказание по ч.1 ст. 125 УК Украины в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

Напомним, что недавно на Киевщине судили мужчину, который похитил из разрушенной квартиры котел.

Кроме того, в Харькове судили бывшую полицейскую, которая взяла деньги с уклониста.