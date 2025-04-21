У Харкові чоловік побив знайомого — що вирішив суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Харкові чоловік побив свого знайомого під час словесної перепалки. Обвинувачений завдав потерпілому п’ять ударів кулаками по обличчю.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Харків.

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За даними суду, 13 березня цього року о 14:30 через неприязні стосунки між чоловіками виникла словесна суперечка. Відтак, під час сварки, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, обвинувачений завдав п'ять ударів кулаками обох рук по обличчю потерпілого — а саме у ділянку правого і лівого ока та у ділянку скроні праворуч.

Внаслідок вищеперелічених ударів потерпілий отримав наступні тілесні ушкодження: синці на обличчі. За ступенем тяжкості синці на обличчі викликали незначні скороминущі наслідки, тривалістю не більше шести днів. І за цією ознакою вони відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Таким чином, кривдник вчинив кримінальне правопорушення (проступок), передбачений ч. 1 ст. 125 КК України, тобто нанесення умисного легкого тілесного ушкодження.

Зазначається, що обвинувачений беззаперечно визнав свою вину у вчиненні кримінального проступку. Чоловік надав згоду на розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

Потерпілий погодився із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, й не заперечив проти розгляду обвинувального акту у спрощеному провадженні.

Отже, з огляду на всі вищеперелічені факти, суд визнав кривдника винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 125 КК України та призначити йому покарання за ч.1 ст. 125 КК України — у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині судили чоловіка, який викрав зі зруйнованої квартири котел.

Крім того, у Харкові судили колишню поліціянтку, яка взяла гроші з ухилянта.