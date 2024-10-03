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В Харькове мужчину чуть не зарубил топором сосед — как его наказали в суде

3 октября 2024 09:53
Анастасия Постоенко - Редактор
В Харькове судили мужчину за нападение с топором на соседа
Московский суд в Харькове. Фото: Московский суд г. Харьков
Анастасия Постоенко - Редактор

В Харькове мужчину чуть не зарубил топором его сосед. Мужчина на балконе услышал ссору соседа и решил вмешаться, но после замечания раздраженный ситуацией мужчина взялся за топор и пошел выяснять отношения.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Инцидент произошел в Харькове в многоквартирном доме в этом году 28 августа. Около 06:00 человек услышал на балконе ссору между соседом и его девушкой. Он решил вмешаться в спор, после чего между ними возникла словесная перепалка.

Раздраженный мужчина взял топором и пошел к соседу, который встретил его на пороге с телефоном и снимал его на камеру. Это еще больше разозлило мужчину с топором, поэтому он замахнулся на соседа и нанес удар по пальцам левой руки. Пострадавший забежал в квартиру, а нападающий вернулся домой.

Пострадавший в результате удара получил легкие телесные повреждения в виде резаных ран на руке.

Судьи Московского районного суда Харькова признали нападающего виновным по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

Напомним, недавно суд Днепропетровской области признал уклоняющим мужчину, который имеет пятерых детей. А в Полтавской области суд разбирался с инцидентом, где ТЦК выписало штраф военнообязанному мужчине, не вручив при этом ни одной повестки.

суд правосудие нападение конфликт Харьков

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