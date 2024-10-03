Десять мешканців Харкова постраждали внаслідок бомбардування

Наслідки бомбардування окупантів Харкова. Фото: Новини.LIVE

На цю хвилину відомо, що кількість постраждалих від влучання КАБів РФ по Харкову та Золочеву збільшилось до десяти людей. Одна авіабомба потрапила між четвертим та п’ятим поверхами будинку у Салтівському районі міста інша впала у лісосмузі.

Про це повідомив міський голова Терехов, інформує Суспільне Харків та Новини.LIVE.

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Поліція разом з ДСНС евакуювали усіх мешканців будинку, провівши поквартирний огляд. Пожежники гасять займання внаслідок вибуху.

В ексклюзивному коментарі Новинам.LIVE керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, заявив, що дві авіабомби впали в передмісті Харкова, а ще три — в Шевченківському та Салтівському районах. Бомбардувальник окупантів запустив боєприпаси з боку Бєлгорода.

Прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, на Харківському напрямку ситуація ускладнилася. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів.