Десять мешканців Харкова постраждали внаслідок бомбардування

Кількість жертв у Харкові зросла — фото наслідків потрапляння КАБів армії РФ
На цю хвилину відомо, що кількість постраждалих від влучання КАБів РФ по Харкову та Золочеву збільшилось до десяти людей. Одна авіабомба потрапила між четвертим та п’ятим поверхами будинку у Салтівському районі міста інша впала у лісосмузі.
Про це повідомив міський голова Терехов, інформує Суспільне Харків та Новини.LIVE.
Що відомо на цей момент
Поліція разом з ДСНС евакуювали усіх мешканців будинку, провівши поквартирний огляд. Пожежники гасять займання внаслідок вибуху.
В ексклюзивному коментарі Новинам.LIVE керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, заявив, що дві авіабомби впали в передмісті Харкова, а ще три — в Шевченківському та Салтівському районах. Бомбардувальник окупантів запустив боєприпаси з боку Бєлгорода.
Прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
Нагадаємо, на Харківському напрямку ситуація ускладнилася. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.
Також Новини.LIVE повідомляли, що підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів.
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