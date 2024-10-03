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У Харкові чоловіка ледь не зарубав сокирою сусід — як його покарали в суді

3 жовтня 2024 09:53
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Харкові судили чоловіка за напад з сокирою на сусіда
Московський суд у Харкові. Фото: Московський суд м. Харків
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Харкові чоловіка ледь не зарубав сокирою його сусід. Чоловік на балконі почув сварку сусіда та вирішив втрутитися, але після зауваження роздратований ситуацією чоловік взявся за сокиру та пішов з'ясовувати стосунки. 

Про це йдеться у вироку суду, який оприлюднили на Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Інцидент трапився у Харкові в багатоквартирному будинку цього року 28 серпня. Близько 06:00 чоловік почув на балконі сварку між сусідом і його дівчиною. Він вирішив втрутитися в суперечку, після чого між ними виникла словесна перепалка.  

Роздратований чоловік взяв сокирою та пішов до сусіда, який зустрів його на порозі з телефоном та знімав його на камеру. Це ще більше роздратувало чоловіка з сокирою, тож він замахнувся на сусіда та завдав удару по пальцях лівої руки. Постраждалий забіг до квартири, а нападник повернувся додому.

Постраждалий внаслідок удару отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді різаних ран на руці.

Судді Московського районного суду Харкова визнали нападника винним за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України й призначили йому покарання у вигляді штрафу на 850 грн.

Нагадаємо, нещодавно суд Дніпропетровської області визнав ухилянтом чоловіка, який має п'ятьох дітей. А на Полтавщині суд розбирався з інцидентом, де ТЦК виписало штраф військовозобов'язаному чоловіку, не вручивши при цьому жодної повістки. 

суд правосуддя напад конфлікт Харків

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