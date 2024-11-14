Взрывы в Харькове 14 ноября 2024 года

Взрыв в городе-. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Харькове раздаются прямо сейчас, в ночь на 14 ноября. Российские захватчики атакуют город и пригород КАБами.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове 14 ноября

"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны — враг запускает по городу и пригороду КАБы", — написал Терехов в 03:40.

Перед этим в воздушных силах ВСУ сообщали об активности российской тактической авиации на востоке Украины. В связи с этим существовала угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03.44 сигнал воздушной тревоги продолжается в Харьковской, Донецкой, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также темно-красным цветом уже много месяцев отмечены Луганская область и оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью взрывы также прогремели в Сумах.

Также мы писали, что вчера днем в Харькове тоже слышался звук взрыва. Как оказалось, оккупанты ударили дроном возле торгового центра в Салтовском районе.