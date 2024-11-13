Вибухи у Харкові 13 листопада — окупанти вдарили дроном біля ТЦ

Правоохоронці на місці удару по Харкову. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти другу добу поспіль тероризують Харків безпілотниками. 13 листопада об 11:30 у Салтівському районі біля торгівельного комплексу зафіксовано удар ворожого БпЛА.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 13 листопада.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Обстріл Харкова 13 листопада

Внаслідок удару по Салтівському району Харкова 13 листопада пошкоджено декілька автомобілів на парковці. Влучання прийшлося біля торгівельного комплексу.

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, пошкоджені припарковані поряд з торгівельним центром автівки та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби.

"Біля з місцем прильоту поряд з ТЦ пошкоджено понад 20 припаркованих машин, контактну мережу тролейбуса. Станом на зараз без загиблих та постраждалих", — йдеться в повідомленні.

Дописи Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 листопада окупанти вдарили по Харкову новим типом дрона "Молнія". Внаслідок чергової атаки постраждали цивільні та пошкоджено житлові будинки в Салтівському та Слобідському районах міста.

Також Новини.LIVE писали, що один з безпілотників "Молнія" 12 листопада у Харкові влучив у багатоповерхівку у Слобідському районі. Внаслідок російського удару постраждала 70-річна жінка.