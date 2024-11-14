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У Харкові чути звуки вибухів

14 листопада 2024 03:44
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибухи у Харкові 14 листопада 2024 року
Вибух у місті-. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибухи у Харкові лунають прямо зараз, в ніч проти 14 листопада. Російські загарбники атакують місто та передмістя КАБами.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні — ворог запускає по місту та передмістю КАБи", — написав Терехов о 03:40.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на сході України. У зв'язку з цим існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:44 сигнал повітряної тривоги продовжується у Харківській, Донецькій, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Також темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.

У Харкові чути звуки вибухів - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи також пролунали у Сумах.

Також ми писали, що вчора вдень у Харкові теж було чути звук вибуху. Як виявилось, окупанти вдарили дроном біля торгівельного центру у Салтівському районі.

Харків вибух війна в Україні Росія КАБ

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