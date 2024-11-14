Вибухи у Харкові 14 листопада 2024 року

У Харкові чути звуки вибухів
Вибухи у Харкові лунають прямо зараз, в ніч проти 14 листопада. Російські загарбники атакують місто та передмістя КАБами.
Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 14 листопада
"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні — ворог запускає по місту та передмістю КАБи", — написав Терехов о 03:40.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на сході України. У зв'язку з цим існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:44 сигнал повітряної тривоги продовжується у Харківській, Донецькій, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Також темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.
Нагадаємо, що цієї ночі вибухи також пролунали у Сумах.
Також ми писали, що вчора вдень у Харкові теж було чути звук вибуху. Як виявилось, окупанти вдарили дроном біля торгівельного центру у Салтівському районі.
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