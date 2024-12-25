Взрывы в Харькове утром 25 декабря — какая угроза

В Харькове слышны сильные взрывы
Взрывы в Харькове снова раздались утром, 25 декабря. Там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Харькове
"В Харькове был слышен еще один взрыв", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения вражеских ударных беспилотников.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 25 декабря захватчики нанесли удар по Харькову беспилотником типа Shahed. В результате этого произошел пожар в одноэтажном доме.
Также с утра противник атаковал теплоэлектростанции Украины. Известно о серьезных повреждениях оборудования.
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