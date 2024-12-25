Взрывы в Харькове утром 25 декабря — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: EPA

Взрывы в Харькове снова раздались утром, 25 декабря. Там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Харькове был слышен еще один взрыв", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения вражеских ударных беспилотников.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 25 декабря захватчики нанесли удар по Харькову беспилотником типа Shahed. В результате этого произошел пожар в одноэтажном доме.

Также с утра противник атаковал теплоэлектростанции Украины. Известно о серьезных повреждениях оборудования.