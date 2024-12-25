Обстріл Харкова 25 грудня — росіяни вдарили по місту дроном

Обстріли Харкова — росіяни вдарили по місту дроном
Російські війська зранку 25 грудня завдали по Харкову удар безпілотником типу "шахед". Внаслідок цього в Основ'янському районі міста виникла пожежа.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Удар по Харкову 25 грудня
За словами Терехова, близько о 08:15 окупанти вдарили по місту "шахедом". Приліт стався по приватному сектору Основʼянського району. Внаслідок обстрілів трапилася пожежа в одноповерховому будинку.
Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.
Водночас Синєгубов розповів, що на місці обстрілу працюють рятувальники.
"Окупанти вдарили по Харкову безпілотником. На цю хвилину — без постраждалих. Є загоряння, пошкодження приватного будинку, рятувальники ліквідовують наслідки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 25 грудня у Харкові було чутно щонайменше сім вибухів. Терехов повідомив, що росіяни атакували місто ракетами, є постраждалі.
Незадовго після цього у місті пролунав ще один вибух. Цього разу росіяни випустили ударні дрони.
Читайте Новини.LIVE!