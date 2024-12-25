Обстріл Харкова 25 грудня — росіяни вдарили по місту дроном

Наслідки обстрілів Харкова. Архівне фото: ДСНС

Російські війська зранку 25 грудня завдали по Харкову удар безпілотником типу "шахед". Внаслідок цього в Основ'янському районі міста виникла пожежа.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Терехова, близько о 08:15 окупанти вдарили по місту "шахедом". Приліт стався по приватному сектору Основʼянського району. Внаслідок обстрілів трапилася пожежа в одноповерховому будинку.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Водночас Синєгубов розповів, що на місці обстрілу працюють рятувальники.

"Окупанти вдарили по Харкову безпілотником. На цю хвилину — без постраждалих. Є загоряння, пошкодження приватного будинку, рятувальники ліквідовують наслідки", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Харкові було чутно щонайменше сім вибухів. Терехов повідомив, що росіяни атакували місто ракетами, є постраждалі.

Незадовго після цього у місті пролунав ще один вибух. Цього разу росіяни випустили ударні дрони.