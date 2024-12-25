Вибухи в Харкові зранку 25 грудня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: EPA

Вибухи у Харкові знову пролунали зранку, 25 грудня. Там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Харкові було чутно ще один вибух", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 25 грудня загарбники завдали удару по Харкову безпілотником типу Shahed. Внаслідок цього трапилася пожежа в одноповерховому будинку.

Також зранку противник атакував теплоелектростанції України. Відомо про серйозні пошкодження обладнання.