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В Харькове слышны взрывы

25 мая 2024 10:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Харькове утром 25 мая
Ракета в небе. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове раздались утром 25 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове

"В Харькове раздались взрывы!" — говорится в сообщении.

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Пост о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Мэр Харькова сообщил, что два КАБа предварительно ударили по Северной Салтовке. Сейчас информация уточняется.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове раздавались взрывы около 01:00 в субботу, 25 мая. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей соблюдать осторожность.

Впоследствии представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что российские захватчики, вероятно, обстреляли Харьков ракетами С-300. Попадания обнаружили в Слободском районе города и в Харьковском районе.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога

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