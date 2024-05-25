Взрывы в Харькове утром 25 мая

В Харькове слышны взрывы
Взрывы в Харькове раздались утром 25 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове
"В Харькове раздались взрывы!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Мэр Харькова сообщил, что два КАБа предварительно ударили по Северной Салтовке. Сейчас информация уточняется.
Напомним, в Харькове раздавались взрывы около 01:00 в субботу, 25 мая. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей соблюдать осторожность.
Впоследствии представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что российские захватчики, вероятно, обстреляли Харьков ракетами С-300. Попадания обнаружили в Слободском районе города и в Харьковском районе.
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