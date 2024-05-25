Вибухи в Харкові зранку 25 травня

Ракета в небі. Фото: DW

Вибухи в Харкові пролунали зранку 25 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Харкові

"У Харкові пролунали вибухи!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Мер Харкова повідомив, що два КАБи попередньо вдарили по Північній Салтівці. Наразі інформація уточнюється.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Харкові лунали вибухи близько 01:00 в суботу, 25 травня. Мер міста Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними.

Згодом речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що російські загарбники, ймовірно, обстріляли Харків ракетами С-300. Влучання виявили в Слобідському районі міста та в Харківському районі.