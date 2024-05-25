Вибухи в Харкові зранку 25 травня

У Харкові чутно вибухи
Вибухи в Харкові пролунали зранку 25 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Харкові
"У Харкові пролунали вибухи!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Мер Харкова повідомив, що два КАБи попередньо вдарили по Північній Салтівці. Наразі інформація уточнюється.
Нагадаємо, в Харкові лунали вибухи близько 01:00 в суботу, 25 травня. Мер міста Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними.
Згодом речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що російські загарбники, ймовірно, обстріляли Харків ракетами С-300. Влучання виявили в Слобідському районі міста та в Харківському районі.
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