В Харькове декоммунизируют один из вокзалов
В Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков-Балашовский". Вопрос о декоммунизации планируется рассмотреть во время сессии городского совета 22 ноября.
Об этом пишет Думка со ссылкой на проект решения, который получили депутаты перед сессией.
Декоммунизация вокзала Харьков-Балашовский
Согласно проекту решения, железнодорожную станцию "Харьков-Балашовский" предлагается переименовать в "Харьков-Слободской".
Так, решение выносится на депутатское рассмотрение с учетом Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", а также с учетом обращения регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця".
Переименование предлагается с учетом принятого закона, а также с целью защиты национальных интересов, безопасности, обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства, учитывая полномасштабную вооруженную агрессию России и учитывая мнение граждан.
Напомним, что в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 14 объектов топонимики, которые расположены в Пересыпском и Хаджибейском районах.
Кроме того, на столичной станции метрополитена "Вокзальная" начали декоммунизацию. Там маскируют элементы архитектурного убранства с коммунистической символикой.
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