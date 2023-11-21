В Харькове декоммунизируют один из вокзалов

Железнодорожный вокзал "Харьков-Барабашовский". Фото: соцсети

В Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков-Балашовский". Вопрос о декоммунизации планируется рассмотреть во время сессии городского совета 22 ноября.

Об этом пишет Думка со ссылкой на проект решения, который получили депутаты перед сессией.

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Согласно проекту решения, железнодорожную станцию "Харьков-Балашовский" предлагается переименовать в "Харьков-Слободской".

Так, решение выносится на депутатское рассмотрение с учетом Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", а также с учетом обращения регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця".

Переименование предлагается с учетом принятого закона, а также с целью защиты национальных интересов, безопасности, обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства, учитывая полномасштабную вооруженную агрессию России и учитывая мнение граждан.

Решение о переименовании вокзала в Харькове. Фото: Мнение

Напомним, что в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 14 объектов топонимики, которые расположены в Пересыпском и Хаджибейском районах.

Кроме того, на столичной станции метрополитена "Вокзальная" начали декоммунизацию. Там маскируют элементы архитектурного убранства с коммунистической символикой.