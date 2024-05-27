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В Харькове День траура по погибшим в результате удара по Эпицентру

27 мая 2024 11:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мэрия Харькова объявила 27 мая Днем траура по погибшим в результате удара по Эпицентру
Уцелевшие после ракетного удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Фото: ГСЧС Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове понедельник, 27 мая, объявили Днем скорби по погибшим в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр". В результате этого установленные по городу государственные флаги, были приспущены по указу мэра города Игоря Терехова.

Об этом информирует пресс-служба Харьковского городского совета.

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"27 мая объявлен Днем траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов", — говорится в сообщении мэрии.

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Скриншот сообщения мэрии Харькова

В то же время добавляется, что в знак скорби по погибшим в результате удара по городу, на всех городских зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен государственный флаг со связанной на нем траурной лентой.

В этот день будет действовать запрет на развлекательную музыку. В течение дня она не будет звучать:

  • на городских рынках;
  • в торговых заведениях;
  • на объектах публичного питания.

Напомним, Россия в субботу, 25 мая совершила авиаудар по Харькову, попав в строительный гипермаркет "Эпицентр", где на момент удара могли находиться 200 гражданских.

Как заявил глава ХОГА Олег Синегубов, в результате удара был госпитализирован 21 человек, среди которых также есть ребенок.

смерть
Харьков
Украина
Игорь Терехов
война в Украине

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