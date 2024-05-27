Мерія Харкова оголосила 27 травня Днем жалоби за загиблими внаслідок удару по Епіцентру

Вцілілі після ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Фото: ДСНС України

У Харкові понеділок, 27 травня, оголосили Днем скорботи за загиблими внаслідок російського авіаудара по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". В результаті цього встановлені по місту державні прапори, було приспущено за указом мера міста, Ігоря Терехова.

Про це інформує пресслужба Харківської міської ради.

Читайте також:

День жалоби у Харкові

"27 травня оголошено Днем жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов", — йдеться у повідомленні мерії.

Скриншот допису мерії Харкова

Водночас додається, що на знак скорботи за загиблими внаслідок удару по місту, на всіх міських будівлях та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено державний прапор з пов'язаною на ньому траурною стрічкою.

В цей день також діятиме заборона на розважальну музику. Протягом дня вона не лунатиме:

на міських ринках;

в торгових закладах;

на об’єктах комунального харчування.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня здійснила авіаудар по Харкову, влучивши в будівельний гіпермаркет "Епіцентр", де на момент удару могли перебувати 200 цивільних.

Як заявив глава ХОДА Олег Синєгубов, внаслідок удару було ушпиталено 21 людину, серед яких також є дитина.