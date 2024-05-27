Мерія Харкова оголосила 27 травня Днем жалоби за загиблими внаслідок удару по Епіцентру

У Харкові День жалоби за загиблими внаслідок удару по Епіцентру
У Харкові понеділок, 27 травня, оголосили Днем скорботи за загиблими внаслідок російського авіаудара по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". В результаті цього встановлені по місту державні прапори, було приспущено за указом мера міста, Ігоря Терехова.
Про це інформує пресслужба Харківської міської ради.
День жалоби у Харкові
"27 травня оголошено Днем жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов", — йдеться у повідомленні мерії.
Водночас додається, що на знак скорботи за загиблими внаслідок удару по місту, на всіх міських будівлях та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено державний прапор з пов'язаною на ньому траурною стрічкою.
В цей день також діятиме заборона на розважальну музику. Протягом дня вона не лунатиме:
- на міських ринках;
- в торгових закладах;
- на об’єктах комунального харчування.
Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня здійснила авіаудар по Харкову, влучивши в будівельний гіпермаркет "Епіцентр", де на момент удару могли перебувати 200 цивільних.
Як заявив глава ХОДА Олег Синєгубов, внаслідок удару було ушпиталено 21 людину, серед яких також є дитина.
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