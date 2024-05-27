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У Харкові День жалоби за загиблими внаслідок удару по Епіцентру

27 травня 2024 11:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мерія Харкова оголосила 27 травня Днем жалоби за загиблими внаслідок удару по Епіцентру
Вцілілі після ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Фото: ДСНС України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харкові понеділок, 27 травня, оголосили Днем скорботи за загиблими внаслідок російського авіаудара по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". В результаті цього встановлені по місту державні прапори, було приспущено за указом мера міста, Ігоря Терехова.

Про це інформує пресслужба Харківської міської ради.

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"27 травня оголошено Днем жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов", — йдеться у повідомленні мерії.

харків епіцентр траур
Скриншот допису мерії Харкова

Водночас додається, що на знак скорботи за загиблими внаслідок удару по місту, на всіх міських будівлях та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено державний прапор з пов'язаною на ньому траурною стрічкою.

В цей день також діятиме заборона на розважальну музику. Протягом дня вона не лунатиме:

  • на міських ринках;
  • в торгових закладах;
  • на об’єктах комунального харчування.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня здійснила авіаудар по Харкову, влучивши в будівельний гіпермаркет "Епіцентр", де на момент удару могли перебувати 200 цивільних.

Як заявив глава ХОДА Олег Синєгубов, внаслідок удару було ушпиталено 21 людину, серед яких також є дитина.

смерть
Харків
Україна
Ігор Терехов
війна в Україні

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