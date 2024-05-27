Обстріл "Епіцентру" у Харкові — міська влада повідомила деталі про стан жертв

Працівник ДСНС на місці російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Фото: УНІАН

Після віроломного російського ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, ушпиталено 21 людину. Серед постраждалих також є дитина.

Про це повідомив глава Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у понеділок, 27 травня.

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За словами глави ХОДА, внаслідок обстрілу ушпиталено 21 людину з різними ступенями важкості отриманих травм, в тому числі — 13-річну дитину. Її стан оцінюється середньою важкістю з позиитвним перебігом.

"Загалом на зараз в лікарнях знаходиться 21 людина. Серед них одна дитина 13 років — стан середньої важкості з позитивною динамікою", — каже Синєгубов, та додає, що ще двоє людей перебувають у реанімації у важкому стані.

Скриншот допису Синєгубова

Удар по "Епіцентру" у Харкові — що відомо

Дим після влучання в гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Джерело: Харківська ОВА

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". В момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Вигляд гіпермаркету "Епіцентр" після обстрілу. Джерело: Харківська ОДА

На інцидент відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель, назвавши це жахливим злочином. Водночас президент України Володимир Зеленський назвав російський удар божевіллям.