В Харькове правоохранители обнаружили большой тайник с оружием, замаскированный под обычный гараж - фото

Следственные действия. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители обнаружили большой тайник с оружием, замаскированный под обычный гараж. В нем хранился целый боевой арсенал, включая гранаты, гранатометы, противопехотные мины, тротил, термобарические средства и большое количество патронов.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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Правоохранители отметили, что оружие нашли в смотровой яме, обустроенной как подземный склад.

Оружие нашли в смотровой яме. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным, к организации схрона причастны трое местных жителей. Следствие проверяет, мог ли этот тайник быть частью подготовки диверсий или терактов, в том числе с участием российских спецслужб.

"Разоблачение арсенала стало результатом упреждающих мер, принятых правоохранителями для предотвращения потенциальных угроз государственной безопасности. Благодаря слаженной работе удалось своевременно выявить это оружие, которое могло быть использовано для осуществления диверсий или террористических актов", — говорится в сообщении.

Изъятый арсенал изъят. Фото: Харьковская областная прокуратура

Расследование продолжается по статье о незаконном обращении с оружием. Изъятый арсенал могут передать на нужды Вооруженных Сил Украины.

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