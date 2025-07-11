У Харкові правоохоронці виявили велику схованку зі зброєю, замасковану під звичайний гараж — фото

Слідчі дії. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці виявили велику схованку зі зброєю, замасковану під звичайний гараж. У ньому зберігався цілий бойовий арсенал, включно з гранатами, гранатометами, протипіхотними мінами, тротилом, термобаричними засобами та великою кількістю набоїв.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Правоохоронці зазначили, що зброю знайшли в оглядовій ямі, облаштованій як підземний склад.

Зброю знайшли в оглядовій ямі. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, до організації схрону причетні троє місцевих мешканців. Слідство перевіряє, чи могла ця схованка бути частиною підготовки диверсій або терактів, зокрема за участі російських спецслужб.

"Викриття арсеналу стало результатом упереджувальних заходів, вжитих правоохоронцями для запобігання потенційним загрозам державній безпеці. Завдяки злагодженій роботі вдалося своєчасно виявити цю зброю, яка могла бути використана для здійснення диверсій чи терористичних актів", — йдеться у повідомленні.

Вилучений арсенал. Фото: Харківська обласна прокуратура

Розслідування триває за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Вилучений арсенал можуть передати на потреби Збройних Сил України.

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