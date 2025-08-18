Видео
Главная Харьков В Харькове достают людей из-под завалов — подробности от медиков

В Харькове достают людей из-под завалов — подробности от медиков

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 06:50
Последствия обстрела Харькова утром 17 августа 2025 года
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

В Харькове продолжается разбор завалов многоэтажки, в которую утром 17 августа попал "Шахед". Три человека погибли. Среди пострадавших есть дети.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил директор экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Читайте также:

Последствия ночной атаки БпЛА

На момент, когда давал комментарий директор экстренной медицинской помощи, было известно о двух погибших и 13 пострадавших. Сейчас же, по информации городского головы Харькова Игоря Терехова, количество жертв возросло до трех, а раненых — до 17. Еще одну женщину деблокировали из-под завалов живой.

По словам Виктора Забашты, пострадавших детей пятеро. Еще одного мальчика реанимировать не удалось. Мэр Терехов ранее сообщал, что среди погибших есть годовалый ребенок.

Медик возле тела погибшего
Медик возле тела погибшего. Фото: Новини.LIVE

Напомним, утром 17 августа россияне атаковали ударными БпЛА Харьков. В результате обстрела по меньшей мере три человека погибли. Среди пострадавших есть дети.

Также мы сообщали, что в ночь на 17 августа РФ атаковала ударными БпЛА Одессу. В городе были слышны взрывы.

Харьков медики обстрелы погибшие пострадавшие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
