Последствия обстрела Харькова утром 17 августа 2025 года

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

В Харькове продолжается разбор завалов многоэтажки, в которую утром 17 августа попал "Шахед". Три человека погибли. Среди пострадавших есть дети.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил директор экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

На момент, когда давал комментарий директор экстренной медицинской помощи, было известно о двух погибших и 13 пострадавших. Сейчас же, по информации городского головы Харькова Игоря Терехова, количество жертв возросло до трех, а раненых — до 17. Еще одну женщину деблокировали из-под завалов живой.

По словам Виктора Забашты, пострадавших детей пятеро. Еще одного мальчика реанимировать не удалось. Мэр Терехов ранее сообщал, что среди погибших есть годовалый ребенок.

Медик возле тела погибшего. Фото: Новини.LIVE

Напомним, утром 17 августа россияне атаковали ударными БпЛА Харьков. В результате обстрела по меньшей мере три человека погибли. Среди пострадавших есть дети.

Также мы сообщали, что в ночь на 17 августа РФ атаковала ударными БпЛА Одессу. В городе были слышны взрывы.