Наслідки обстрілу Харкова вранці 17 серпня 2025 року

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

У Харкові триває розбір завалів багатоповерхівки, в яку вранці 17 серпня влучив "Шахед". Три людини загинули. Серед постраждалих є діти.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив директор екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

На момент, коли давав коментар директор екстреної медичної допомоги, було відомо про двох загиблих і 13 постраждалих. Наразі ж, за інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, кількість жертв зросла до трьох, а поранених — до 17. Ще одну жінку деблокували з-під завалів живою.

За словами Віктора Забашти, постраждалих дітей п'ятеро. Ще одного хлопчика реанімувати не вдалося. Мер Терехов раніше повідомляв, що серед загиблих є однорічна дитина.

Медик біля тіла загиблого. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, уранці 17 серпня росіяни атакували ударними БпЛА Харків. Унаслідок обстрілу щонайменше три людини загинули. Серед постраждалих є діти.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 17 серпня РФ атакувала ударними БпЛА Одесу. У місті було чутно вибухи.