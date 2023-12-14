В Харькове к Новому году украсили еще одну станцию метро

Украшенная станция метро в Харькове. Фото: Центральный парк Харькова

В Харькове коммунальщики украсили еще одну станцию метро к Новому году. Всего в этом году украсили 7 станций метро.

Об этом сообщает Центральный парк Харькова.

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Таким образом, в ночь на 14 декабря коммунальщики украсили станцию метро "Индустриальная". Кроме этого, украсили также следующие станции:

"Научная";

"Холодная гора";

"Южный вокзал;

"Центральный рынок";

"Исторический музей";

"Университет".

К тому же уже второй год подряд на станции метро "Университет" устанавливают главную городскую елку. Ранее она украшала площадь Свободы, впрочем, с учетом мер безопасности ее перенесли в подземный объект. В конце концов, за время праздников в подземке прошло более 60 спектаклей и концертов.

Украшенная станция метро "Индустриальная" в Харькове. Фото: Центральный парк Харькова

Украшенная станция метро "Индустриальная" в Харькове. Фото: Центральный парк Харькова

Украшенная станция метро "Индустриальная" в Харькове. Фото: Центральный парк Харькова

Напомним, в канун новогодних праздников стал актуальным вопрос о возможном изменении комендантского часа в Харьковской области. Однако областные власти заявляют, что изменений в текущем режиме не планируется.

Также мы писали о том, что в ВСУ граждан предостерегли о вероятной опасности во время новогодних праздников. Украинцев предупредили, что массовые скопления людей могут стать целью врага.