В Харькове к Новому году украсили еще одну станцию метро
В Харькове коммунальщики украсили еще одну станцию метро к Новому году. Всего в этом году украсили 7 станций метро.
Об этом сообщает Центральный парк Харькова.
В Харькове украшают станции метро
Таким образом, в ночь на 14 декабря коммунальщики украсили станцию метро "Индустриальная". Кроме этого, украсили также следующие станции:
- "Научная";
- "Холодная гора";
- "Южный вокзал;
- "Центральный рынок";
- "Исторический музей";
- "Университет".
К тому же уже второй год подряд на станции метро "Университет" устанавливают главную городскую елку. Ранее она украшала площадь Свободы, впрочем, с учетом мер безопасности ее перенесли в подземный объект. В конце концов, за время праздников в подземке прошло более 60 спектаклей и концертов.
Напомним, в канун новогодних праздников стал актуальным вопрос о возможном изменении комендантского часа в Харьковской области. Однако областные власти заявляют, что изменений в текущем режиме не планируется.
Также мы писали о том, что в ВСУ граждан предостерегли о вероятной опасности во время новогодних праздников. Украинцев предупредили, что массовые скопления людей могут стать целью врага.
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