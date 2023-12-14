У Харкові до Нового року прикрасили ще одну станцію метро
У Харкові комунальники прикрасили ще одну станцію метро до Нового року. Всього цьогоріч оздобили 7 станцій метро.
Про це повідомляє Центральний парк Харкова.
У Харкові прикрашають станції метро
Таким чином, у ніч проти 14 грудня комунальники прикрасили станцію метро "Індустріальна". Окрім цього, оздобили також такі станції:
- "Наукова";
- "Холодна гора";
- "Південний вокзал;
- "Центральний ринок";
- "Історичний музей";
- "Університет".
До того ж, як зазначається, вже другий рік поспіль на станції метро "Університет" встановлюють головну міську ялинку. Раніше вона прикрашала площу Свободи, втім з урахуванням заходів безпеки її перенесли у підземний об'єкт. Зрештою, за час свят у підземці відбулося понад 60 вистав і концертів.
Нагадаємо, напередодні новорічних свят стало актуальним питання про можливу зміну комендантської години на Харківщині. Проте обласна влада заявляє, що змін у поточному режимі не планується.
Також ми писали про те, що в ЗСУ громадян застерегли про ймовірну небезпеку під час новорічних свят. Українців попередили, що масові скупчення людей можуть стати ціллю для ворога.
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