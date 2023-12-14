У Харкові до Нового року прикрасили ще одну станцію метро

Прикрашена станція метро у Харкові. Фото: Центральний парк Харкова

У Харкові комунальники прикрасили ще одну станцію метро до Нового року. Всього цьогоріч оздобили 7 станцій метро.

Про це повідомляє Центральний парк Харкова.

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Таким чином, у ніч проти 14 грудня комунальники прикрасили станцію метро "Індустріальна". Окрім цього, оздобили також такі станції:

"Наукова";

"Холодна гора";

"Південний вокзал;

"Центральний ринок";

"Історичний музей";

"Університет".

До того ж, як зазначається, вже другий рік поспіль на станції метро "Університет" встановлюють головну міську ялинку. Раніше вона прикрашала площу Свободи, втім з урахуванням заходів безпеки її перенесли у підземний об'єкт. Зрештою, за час свят у підземці відбулося понад 60 вистав і концертів.

Оздоблена станція метро "Індустріальна" в Харкові. Фото: Центральний парк Харкова

Оздоблена станція метро "Індустріальна" в Харкові. Фото: Центральний парк Харкова

Оздоблена станція метро "Індустріальна" в Харкові. Фото: Центральний парк Харкова

Нагадаємо, напередодні новорічних свят стало актуальним питання про можливу зміну комендантської години на Харківщині. Проте обласна влада заявляє, що змін у поточному режимі не планується.

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