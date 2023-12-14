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У Харкові до Нового року прикрасили ще одну станцію метро

14 грудня 2023 16:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Харкові до Нового року прикрасили ще одну станцію метро
Прикрашена станція метро у Харкові. Фото: Центральний парк Харкова
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові комунальники прикрасили ще одну станцію метро до Нового року. Всього цьогоріч оздобили 7 станцій метро. 

Про це повідомляє Центральний парк Харкова.

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Таким чином, у ніч проти 14 грудня комунальники прикрасили станцію метро "Індустріальна". Окрім цього, оздобили також такі станції:

  • "Наукова";
  • "Холодна гора";
  • "Південний вокзал;
  • "Центральний ринок";
  • "Історичний музей";
  • "Університет".

До того ж, як зазначається, вже другий рік поспіль на станції метро "Університет" встановлюють головну міську ялинку. Раніше вона прикрашала площу Свободи, втім з урахуванням заходів безпеки її перенесли у підземний об'єкт. Зрештою, за час свят у підземці відбулося понад 60 вистав і концертів.

У Харкові прикрашають станції метро
Оздоблена станція метро "Індустріальна" в Харкові. Фото: Центральний парк Харкова
У Харкові прикрашають станції метро
Оздоблена станція метро "Індустріальна" в Харкові. Фото: Центральний парк Харкова
У Харкові прикрашають станції метро
Оздоблена станція метро "Індустріальна" в Харкові. Фото: Центральний парк Харкова

Нагадаємо, напередодні новорічних свят стало актуальним питання про можливу зміну комендантської години на Харківщині. Проте обласна влада заявляє, що змін у поточному режимі не планується.

Також ми писали про те, що в ЗСУ громадян застерегли про ймовірну небезпеку під час новорічних свят. Українців попередили, що масові скупчення людей можуть стати ціллю для ворога.

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