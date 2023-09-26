В Харькове два дня будут продолжаться антитеррористические мероприятия: что нужно знать

Сотрудник СБУ стоит рядом с задержанными злоумышленниками. Фото иллюстративное: пресс-служба СБУ

Харьковчан предупреждают о контрдиверсионных мерах, которые продлятся 26-27 сентября. Правоохранители просят людей не распространять в соцсетях информацию о действиях правоохранителей и военных.

Об этом сообщает спикер Управления СБУ области Владислав Абдула.

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В Службе безопасности Украины рассказали, что мероприятия продлятся 26 и 27 сентября. В них примут участие сотрудники Службы безопасности Украины и Силы обороны Украины: ВСУ, пограничники, полицейские, представители прокуратуры, Военной службы правопорядка, а также другие органы военного управления и правоохранительные структуры. Для выполнения задач участники будут привлекать военную технику, вооружение и радиотехнические средства.

"Целью планируемых мер является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп", — пишет. Владислав Абдулла.

Харьковчанам при выходе из дома важно взять с собой документы и относиться с пониманием, если силовики попросят предъявить их.

В ходе мероприятий будут проводиться осмотры отдельных территорий, проверка документов граждан, уход за автомобилями. Также возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города.

СБУ просит жителей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на требования силовиков.

В спецслужбе также просят не нарушать комендантский час, не игнорировать сигналы тревоги и не сообщать о перемещении, движении или расположении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины или других военных формирований.

Напомним, что во время последних контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Харьковщины СБУ задержала вражеского информатора. Злоумышленник собирал для российских окупантов актуальные разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе.

Также мы писали о том, что Служба безопасности Украины разоблачила действовавшую на территории Харьковщины агентурную сеть ВС РФ. Злоумышленники корректировали вражеские удары по Харькову.