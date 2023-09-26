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У Харкові два дні триватимуть антитерористичні заходи: що слід знати

26 вересня 2023 12:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові два дні триватимуть антитерористичні заходи: що слід знати
Працівник СБУ стоїть поряд з затриманими зловмисниками. Фото ілюстративне: пресслужба СБУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харків’ян попереджають про контрдиверсійні заходи, що триватимуть 26-27 вересня. Правоохоронці просять людей не поширювати в соцмережах інформацію про дії правоохоронців і військових.

Про це повідомляє речник Управління СБУ області Владислав Абдула.

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Що відомо про контрдиверсійні заходи

У Службі безпеки України розповіли, що заходи триватимуть 26 та 27 вересня. В них братимуть участь співробітники Служби безпеки України та Сили оборони України: ЗСУ, прикордонники, поліцейські, представники прокуратури, Військової служби правопорядку а також інші органи військового управління і правоохоронні структури. До виконання завдань учасники залучатимуть військову техніку, озброєння та радіотехнічні засоби.

"Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп", — пише Владислав Абдула.

Харків’янам при виході з дому важливо взяти з собою документи та з розумінням ставитися, якщо силовики попросять пред’явити їх.

Під час заходів будуть проводитися огляди окремих територій, перевірка документів громадян, догляд автомобілів. Також можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста.

СБУ просить мешканців міста із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на вимоги силовиків.

У спецслужбі також просять не порушувати комендантську годину, не ігнорувати сигнали тривоги та не повідомляти про переміщення, рух або розташування особового складу і військової техніки Збройних Сил України чи інших військових формувань.

Нагадаємо, що під час останніх контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Харківщини СБУ затримала ворожого інформатора. Зловмисник збирав для російських окупантів актуальні розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у Куп‘янському районі.

Також ми писали про те, що Служба безпеки України викрила агентурну мережу ЗС РФ, яка діяла на території Харківщини. Зловмисники коригували ворожі удари по Харкову.

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